ТАСС: ВС России в Купянске уничтожили группу спецназа ВСУ

«В Купянске наши FPV-дроны уничтожили группу военнослужащих 19-го центра спецназначения, которые уцелели после ударов ФАБ. Они пытались покинуть город на бронеавтомобиле», — сообщили в силовых структурах.
Там уточнили, что автомобиль заглох на выезде из города, где его и настигли российские БПЛА.
По данным силовиков, в результате ударов девять военнослужащих уничтожены.
