ТАСС: ВС России в Купянске уничтожили группу спецназа ВСУ

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Группа военнослужащих 19-го центра спецназначения, уцелевших после авиаударов РФ в Купянске, уничтожена при попытке покинуть город, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«В Купянске наши FPV-дроны уничтожили группу военнослужащих 19-го центра спецназначения, которые уцелели после ударов ФАБ. Они пытались покинуть город на бронеавтомобиле», — сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что автомобиль заглох на выезде из города, где его и настигли российские БПЛА.

По данным силовиков, в результате ударов девять военнослужащих уничтожены.

