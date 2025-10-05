ТАСС: ВС РФ уничтожили группу спецназа ВСУ в Купянске

Войска РФ ликвидировали боевиков ВСУ из группы 19-го центра спецназа. Всего уничтожены девять украинских солдат. Они попытались покинуть Купянск при наступлении ВС РФ, пишет ТАСС.
Уточняется, что боевики ВСУ планировали выехать из города на бронеавтомобиле. Однако транспортное средство подвело спецназовцев. Машина заглохла на выезде из города, сказано в материале.
«В Купянске наши FPV-дроны уничтожили группу военнослужащих 19-го центра спецназначения, которые уцелели после ударов ФАБ. Они пытались покинуть город на бронеавтомобиле», — сообщили в российских силовых структурах.
Тем временем войска РФ наступают в Сумской области. Бойцы продвигаются у Волчанска. Город постепенно переходит под контроль ВС России.