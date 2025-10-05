ВСУ составили список запретов для журналистов: что им порекомендовали сделать

Украинские журналисты должны удалять личные чаты в мессенджерах. Кроме того, им рекомендуется ставить режим автоматической очистки сообщений перед отправкой в зону СВО. С такими советами обратилось командование ВСУ, пишет РИА Новости.
Как оказалось, руководство Вооруженных сил создало список рекомендаций для местных журналистов. Документ включает 22 страницы с описанием запретов.
«Перед командировкой в район боевых действий рекомендуется очистить конфиденциальную переписку и настроить автоудаление в мессенджерах», — гласит один из пунктов документа.
Тем временем свой устав ВСУ активно нарушают. Так, командиры стали разрешать украинским военным самовольно оставлять места службы в Харьковской области.