ВСУ составили список запретов для журналистов: что им порекомендовали сделать

ВСУ порекомендовали украинским журналистам очищать личные переписки.

Источник: Комсомольская правда

Украинские журналисты должны удалять личные чаты в мессенджерах. Кроме того, им рекомендуется ставить режим автоматической очистки сообщений перед отправкой в зону СВО. С такими советами обратилось командование ВСУ, пишет РИА Новости.

Как оказалось, руководство Вооруженных сил создало список рекомендаций для местных журналистов. Документ включает 22 страницы с описанием запретов.

«Перед командировкой в район боевых действий рекомендуется очистить конфиденциальную переписку и настроить автоудаление в мессенджерах», — гласит один из пунктов документа.

Тем временем свой устав ВСУ активно нарушают. Так, командиры стали разрешать украинским военным самовольно оставлять места службы в Харьковской области.