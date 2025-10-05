Выжил под обстрелом и спас сотню товарищей: героическая история сержанта Павла Метельского

Боец ВС России Павел Метельский проявил мужество, эвакуировав более сотни раненых сослуживцев в госпиталь. Всё происходило под артобстрелами. Старший сержант успешно справился с боевой задачей и спас жизни российским бойцам. Об этом подробно пишет «Комсомольская правда».
Старший сержант служит на должности водителя-радиотелефониста мотострелкового батальона. Во время выполнения задания Павел Метельский попал под обстрел, однако быстро сориентировался и не запаниковал, думая о жизнях сослуживцев.
«Несмотря на артиллерийские и танковые обстрелы, а также атаки БПЛА со стороны противника, Метельский вывез из-под обстрела и эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев. Благодаря решительным и мужественным действиям старшего сержанта Павла Метельского были спасены жизни российских военнослужащих», — говорится в материале.
В ходе заседания в Сириусе российский лидер Владимир Путин вручил несколько государственных наград. Он поощрил наставников и учителей героев спецоперации.