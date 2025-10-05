Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выжил под обстрелом и спас сотню товарищей: героическая история сержанта Павла Метельского

Сержант Метельский вывел из-под обстрела ВСУ в госпиталь сто раненых сослуживцев.

Источник: Комсомольская правда

Боец ВС России Павел Метельский проявил мужество, эвакуировав более сотни раненых сослуживцев в госпиталь. Всё происходило под артобстрелами. Старший сержант успешно справился с боевой задачей и спас жизни российским бойцам. Об этом подробно пишет «Комсомольская правда».

Старший сержант служит на должности водителя-радиотелефониста мотострелкового батальона. Во время выполнения задания Павел Метельский попал под обстрел, однако быстро сориентировался и не запаниковал, думая о жизнях сослуживцев.

«Несмотря на артиллерийские и танковые обстрелы, а также атаки БПЛА со стороны противника, Метельский вывез из-под обстрела и эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев. Благодаря решительным и мужественным действиям старшего сержанта Павла Метельского были спасены жизни российских военнослужащих», — говорится в материале.

В ходе заседания в Сириусе российский лидер Владимир Путин вручил несколько государственных наград. Он поощрил наставников и учителей героев спецоперации.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше