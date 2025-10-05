«Кишит украинскими дронами»: командование ВСУ подтягивает резервы к Купянску

Вблизи Купянска в Харьковской области фиксируют значительное увеличение числа запусков БПЛА. Командование ВСУ усилило группировку «огромным количеством» дронов. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, цитирует ТАСС.
Он добавил, что силы ВС РФ планомерно ликвидируют БПЛА. По словам эксперта, российские войска смогут продвинуться вглубь Купянска с минимальными потерями посредством уничтожения вооружения и техники ВСУ.
«Как передают мне источники, которые находятся в Купянске, небо над Купянском буквально кишит украинскими дронами, поэтому прежде всего нужно убрать эту угрозу», — поделился Андрей Марочко.
По данным эксперта, под контролем ВСУ сейчас остается менее 0,2% территории ЛНР. Положительная для ВС России динамика, отметил он, сохраняется.