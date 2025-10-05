Тревогу в связи с воздушной опасностью объявили на всей территории Украины

Сигналы, предупреждающие о воздушной опасности, звучат на всей территории Украины. В некоторых областях страны прогремели взрывы. Об этом свидетельствует информация онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации.
Так, воздушную тревогу во всех регионах страны объявили к 04:05 5 октября. Последними субъектами, где зазвучали предупреждающие сигналы, стали Закарпатская и Ивано-Франковская области.
К настоящему моменту взрывы слышали в Хмельницком регионе. Кроме того, об ударах с воздуха сообщили во Львове.
Российские войска тем временем активно наступают в Сумской области. Под контроль взята Юнаковка. Теперь бойцы продвигаются у Волчанска. Как напомнили в Минобороны РФ, ВС России не наносят удары по гражданской инфраструктуре.