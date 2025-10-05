Ричмонд
Группировка «Восток» уничтожила 4 станции Starlink и 12 пунктов управления БПЛА

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» за минувшие сутки уничтожили 4 станции связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток противник потерял 4 станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.

Яковлев подчеркнул, что бойцы группировки продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.

