Группировка «Восток» уничтожила 4 станции Starlink и 12 пунктов управления БПЛА

«В течение суток противник потерял 4 станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.
Яковлев подчеркнул, что бойцы группировки продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.
