Группировка «Запад» за сутки уничтожила 29 коптеров и 41 пункт управления БПЛА

«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 9 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 29 тяжелых боевых квадрокоптеров, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS и три управляемые авиационные бомбы противника. Кроме того, вскрыты и уничтожены 41 пункт управления беспилотной авиацией, 5 станций радиоэлектронной борьбы, 5 терминалов спутника связи Starlink», — сказал Бигма.
Также, по его информации, было уничтожено 5 минометов, два боевика ВСУ сдались в плен.
