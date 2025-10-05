Ульяновские десантники уничтожили беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра

На кадрах объективного контроля видно, как подразделения БПЛА ульяновских десантников уничтожают беспилотники ВСУ на малых высотах в нескольких километрах от правого берега Днепра.
«Беспилотники, несущие боевые заряды, двигаются на предельно малых высотах и становятся легкой мишенью для десантников», — подчеркнули в военном ведомстве.
