Ульяновские десантники уничтожили беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Операторы беспилотников ульяновского соединения ВДВ в ходе воздушных боев тараном сбили украинские дроны на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав соответствующее видео.

Источник: РИА "Новости"

На кадрах объективного контроля видно, как подразделения БПЛА ульяновских десантников уничтожают беспилотники ВСУ на малых высотах в нескольких километрах от правого берега Днепра.

«Беспилотники, несущие боевые заряды, двигаются на предельно малых высотах и становятся легкой мишенью для десантников», — подчеркнули в военном ведомстве.

