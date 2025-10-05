Бойцы «Севера» организовали станцию космической связи на харьковском направлении

«Военные связисты 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” развернули станцию космической связи в интересах обеспечения управления штурмовыми подразделениями на харьковском направлений. Мобильная группа связи выполнила скрытное перемещение в заданный район на малогабаритном транспорте повышенной проходимости “Улан”, — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения современная аппаратура спутниковой связи была оперативно развернута и введена в эксплуатацию.
В министерстве подчеркнули, что оборудование обеспечило надежный защищенный канал связи для координации действий подразделений. Это, в свою очередь, позволило повысить эффективность управления при выполнении боевых задач.
«Специалисты связи ежедневно выполняют специальные задачи, связанные с риском для жизни по обеспечению стабильной и защищенной связи подразделений группировки войск “Север”, — добавили в МО РФ.