В Воронежской области уничтожили около десяти беспилотников

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух городов и двух районов области обнаружены и уничтожены около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше