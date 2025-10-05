Ричмонд
В Воронежской области уничтожили около десяти беспилотников

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Около 10 БПЛА уничтожены средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области, ущерба и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух городов и двух районов области обнаружены и уничтожены около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

