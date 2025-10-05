Минобороны рассказало о директоре школы, ставшим добровольно участником СВО

Директор одной из российских школ добровольно стал участником спецоперации и сейчас служит в штурмовом подразделении 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки российских войск «Восток», сообщило Министерство обороны РФ.
«В гражданской жизни он работает директором школы. После начала специальной военной операции принял решение добровольно отправиться в зону СВО, понимая, что его опыт и личное участие могут быть полезны бойцам, выполняющим боевые задачи», — отметило ведомство.
Сам военнослужащий признался, что решил участвовать в спецоперации, чтобы показать своим ученикам пример патриотизма.
Напомним, 3 октября президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды педагогам, которые обучали участников СВО. Глава государства подчеркнул, что их выпускники — офицеры российской армии — доказали свою верность России.