Минобороны рассказало о директоре школы, ставшим добровольно участником СВО

Боец признался, что решил участвовать в СВО, чтобы показать ученикам пример патриотизма.

Источник: Аргументы и факты

Директор одной из российских школ добровольно стал участником спецоперации и сейчас служит в штурмовом подразделении 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки российских войск «Восток», сообщило Министерство обороны РФ.

«В гражданской жизни он работает директором школы. После начала специальной военной операции принял решение добровольно отправиться в зону СВО, понимая, что его опыт и личное участие могут быть полезны бойцам, выполняющим боевые задачи», — отметило ведомство.

Сам военнослужащий признался, что решил участвовать в спецоперации, чтобы показать своим ученикам пример патриотизма.

Напомним, 3 октября президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды педагогам, которые обучали участников СВО. Глава государства подчеркнул, что их выпускники — офицеры российской армии — доказали свою верность России.