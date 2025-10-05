Ричмонд
Взрывы прогремели во Львове и Чернигове

На территории Украины ночью 5 октября объявили воздушную тревогу, во Львове и Чернигове слышны взрывы.

Источник: Комсомольская правда

На всей украинской территории в ночь на 5 октября объявили воздушную тревогу. В ряде городов, в том числе, Львове и Чернигове, слышны взрывы. Об этом пишет местное издание «Общественное».

По имеющимся данным, взрывы зафиксировали также в Ивано-Франковской области Украины. Их услышали около 05:10 по Москве. Ранее взрывы неоднократно гремели во Львове.

Воздушная тревога на территории Украины действует уже несколько часов. За прошедшую ночь взрывы фиксировали, в том числе, в Хмельницкой области.

Ранее временные ограничения ввели в российских аэропортах Тамбова, Ярославля и Нижнего Новгорода. Меры приняты для обеспечения безопасности перелетов. В воздушной гавани Тамбова ограничения действуют уже более пяти часов.