Взрывы прогремели во Львове и Чернигове

На всей украинской территории в ночь на 5 октября объявили воздушную тревогу. В ряде городов, в том числе, Львове и Чернигове, слышны взрывы. Об этом пишет местное издание «Общественное».
По имеющимся данным, взрывы зафиксировали также в Ивано-Франковской области Украины. Их услышали около 05:10 по Москве. Ранее взрывы неоднократно гремели во Львове.
Воздушная тревога на территории Украины действует уже несколько часов. За прошедшую ночь взрывы фиксировали, в том числе, в Хмельницкой области.
Ранее временные ограничения ввели в российских аэропортах Тамбова, Ярославля и Нижнего Новгорода. Меры приняты для обеспечения безопасности перелетов. В воздушной гавани Тамбова ограничения действуют уже более пяти часов.