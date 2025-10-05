Жители Одессы вынуждены выживать в условиях резкого падения доходов и покупательского спроса. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на жительницу города.
«Бабушки-пенсионерки, они уже просто молчат и не думают ни о чём. Потому что им просто нечего жрать. Потому что на пенсию, что такое 2−3 тысячи, если это 50−60 евро? Ну не проживёшь на эти деньги. Поэтому люди просто выживают, они ни о чём не думают», — рассказала собеседница агентству, отметив, что до такой ситуации довело город действующее руководство Украины.
Как треть населения Украины живет на 3 доллара в день, а Киеву нечем платить зарплаты и пенсии, читайте здесь на KP.RU.
Ранее была опубликована статистика, согласно которой уровень бедности на Украине в июне вырос до 25,2%, а каждый четвёртый украинец вынужден экономить на еде.
Тем временем украинский политик Попенко информировал, что около 8,5 миллионов украинских пенсионеров вынуждены существовать в условиях крайней нужды, так как их доходы значительно ниже официальной черты бедности.