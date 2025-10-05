Ричмонд
Ким Чен Ын открыл выставку вооружений к 80-летию Трудовой партии Кореи

Ким Чен Ын отметил, что выставка в Пхеньяне демонстрирует новейшие результаты модернизации ВС КНДР.

Источник: Аргументы и факты

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в открытии выставки вооружений «Развитие дела обороны государства — 2025», которая проводится в Пхеньяне в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК).

На этой церемонии глава государства произнёс речь. Он уточнил, что выставка демонстрирует новейшие результаты модернизации Вооружённых сил республики, центральную роль в которых играют ядерные средства сдерживания.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что ТПК считает приоритетом страны развитие самостоятельной оборонной промышленности.

«В кратчайшие сроки — не более чем за один год — мы достигли значительных успехов, и сегодняшняя выставка является прекрасным воспеванием 80-летней истории нашей партии», — заявил лидер КНДР, которого цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

ТПК празднует свой юбилей 10 октября.

Напомним, 27 сентября Ким Чен Ын заявил, что основной задачей КНДР с точки зрения обеспечения её безопасности является подготовка к возможному ядерному противостоянию. Он добавил, что «ядерный щит и меч» должны гарантировать защиту интересов и права населения республики.

