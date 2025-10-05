Гусев: в Воронежской области силы ПВО уничтожили около 10 беспилотников

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на воскресенье 5 октября. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух городов и двух районов области обнаружены и уничтожены около 10 беспилотных летательных аппаратов», — сообщил чиновник в Telegram-канале, добавив, что люди при этом не пострадали, также не зафиксировано повреждений наземных объектов.
Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, сказал Гусев, уточнив, что режим опасности отменён в Воронеже, Борисоглебске, а также Острогожском, Россошанском, Лискинском и Бутурлиновском районах.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за три часа сбили 11 украинских беспилотников над регионами России вечером в субботу, 4 октября.
Накануне системы ПВО также предотвратили новые атаки беспилотников ВСУ на регионы России.