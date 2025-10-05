Гусев: в Воронежской области силы ПВО уничтожили около 10 беспилотников

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух городов и двух районов области обнаружены и уничтожены около 10 беспилотных летательных аппаратов», — сообщил чиновник в Telegram-канале, добавив, что люди при этом не пострадали, также не зафиксировано повреждений наземных объектов.