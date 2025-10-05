Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: в Воронежской области силы ПВО уничтожили около 10 беспилотников

Губернатор Воронежской области рассказал об отражении атаки украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на воскресенье 5 октября. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух городов и двух районов области обнаружены и уничтожены около 10 беспилотных летательных аппаратов», — сообщил чиновник в Telegram-канале, добавив, что люди при этом не пострадали, также не зафиксировано повреждений наземных объектов.

Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, сказал Гусев, уточнив, что режим опасности отменён в Воронеже, Борисоглебске, а также Острогожском, Россошанском, Лискинском и Бутурлиновском районах.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за три часа сбили 11 украинских беспилотников над регионами России вечером в субботу, 4 октября.

Накануне системы ПВО также предотвратили новые атаки беспилотников ВСУ на регионы России.