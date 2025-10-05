Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский военный пытался сбежать, переодевшись в женский сарафан

На сумском направлении поймали украинского военного, который убегал в сарафане на велосипеде.

Источник: Комсомольская правда

Украинский военный переоделся в женскую одежду, пытаясь сбежать при приближении российских подразделений. Это произошло на сумском направлении, информирует РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.

«Один в сарафане на велосипеде удирал», — сказал собеседник агентства.

Такие случаи в зоне боевых действий не единичны. Ранее сайт KP.RU уже писал, как военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с позицией в Сумской области, переодевшись в женскую одежду. Сообщалось, что «бородатые мужики» пытались замаскироваться, надев женские юбки.

Также в городе Кировске Донецкой Народной Республики были зафиксированы случаи, когда деморализованные военнослужащие ВСУ меняли военную форму на гражданскую одежду, чтобы скрыться среди местных жителей.