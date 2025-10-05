Украинский военный пытался сбежать, переодевшись в женский сарафан

Такие случаи в зоне боевых действий не единичны. Ранее сайт KP.RU уже писал, как военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с позицией в Сумской области, переодевшись в женскую одежду. Сообщалось, что «бородатые мужики» пытались замаскироваться, надев женские юбки.