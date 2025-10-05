Украинский военный переоделся в женскую одежду, пытаясь сбежать при приближении российских подразделений. Это произошло на сумском направлении, информирует РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.
«Один в сарафане на велосипеде удирал», — сказал собеседник агентства.
Такие случаи в зоне боевых действий не единичны. Ранее сайт KP.RU уже писал, как военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с позицией в Сумской области, переодевшись в женскую одежду. Сообщалось, что «бородатые мужики» пытались замаскироваться, надев женские юбки.
Также в городе Кировске Донецкой Народной Республики были зафиксированы случаи, когда деморализованные военнослужащие ВСУ меняли военную форму на гражданскую одежду, чтобы скрыться среди местных жителей.