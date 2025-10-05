МО: за ночь в регионах РФ было уничтожено 32 украинских БПЛА

В Минобороны РФ рассказали об успехе российского ПВО. Всего за ночь на 5 октября 2025 года было уничтожено 32 украинских беспилотника над разными регионами РФ.
Отмечается, что киевский режим продолжает пытаться атаковать гражданскую инфраструктуру России, испытывая неудачи на поле боя. При этом украинские боевики стараются сделать так, чтобы пострадало больше гражданских лиц. Российское ПВО успешно сбивает воздушные цели, не давая киевскому режиму осуществить свои планы.
