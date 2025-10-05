В России за ночь сбили 32 беспилотника

Одиннадцать беспилотников сбили над территорией Белгородской области, то же количество уничтожили над Воронежской. Пять беспилотников перехватили над Нижегородской областью, где сегодня ночью вводили ограничения полетов. По одному БПЛА уничтожили над территорией Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областей (аэропорт Тамбова также временно прекращал принимать и выпускать самолеты), а также над Мордовией.
