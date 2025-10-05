Ричмонд
«СВ»: ВСУ расформировали взвод ударных дронов «Феникс»

Взвод БПЛА «Феникс» входил в 92-ю штурмовую бригаду ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Командование 92-й штурмовой бригады ВСУ распустило взвод ударных беспилотников «Феникс», сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).

«Подразделение расформировано по указанию командира 92-й бригады Нащубского», — отмечается в публикации.

Также уточняется, что на Липцовском участке фронта в Харьковской области существенных изменений не наблюдается.

Напомним, ранее стало известно, что число желающих обучаться на операторов БПЛА в ВСУ сокращается. Причиной сложившейся ситуации называется отправка таких специалистов на передовую.

