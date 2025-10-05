«СВ»: ВСУ расформировали взвод ударных дронов «Феникс»

Командование 92-й штурмовой бригады ВСУ распустило взвод ударных беспилотников «Феникс», сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).
«Подразделение расформировано по указанию командира 92-й бригады Нащубского», — отмечается в публикации.
Также уточняется, что на Липцовском участке фронта в Харьковской области существенных изменений не наблюдается.
Напомним, ранее стало известно, что число желающих обучаться на операторов БПЛА в ВСУ сокращается. Причиной сложившейся ситуации называется отправка таких специалистов на передовую.
