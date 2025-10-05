Ричмонд
Братские добровольцы отправились в зону СВО по контракту с Минобороны

Торжественные проводы с вручением символов города и гуманитарной помощи прошли в Братске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске состоялись торжественные проводы пятерых добровольцев, решивших заключить контракт с министерством обороны Российской Федерации. Горожане собрались, чтобы поддержать земляков, отправляющихся для выполнения задач в зоне специальной военной операции. Об этом в своих социальных сетях рассказал Александр Дубровин, мэр Братска.

— Пусть парни помнят, что их ждут и поддерживают все братчане! Берегите себя! С Богом! — написал градоначальник.

По сложившейся традиции, каждому военнослужащему были вручены символы малой родины — флаг города Братска и нашивки с изображением его герба. Также добровольцы получили спальные мешки и медицинские аптечки, а местные предприниматели обеспечили их продовольственными наборами.