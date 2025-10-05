Братские добровольцы отправились в зону СВО по контракту с Минобороны

В Братске состоялись торжественные проводы пятерых добровольцев, решивших заключить контракт с министерством обороны Российской Федерации. Горожане собрались, чтобы поддержать земляков, отправляющихся для выполнения задач в зоне специальной военной операции. Об этом в своих социальных сетях рассказал Александр Дубровин, мэр Братска.