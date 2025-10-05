Над Львовом прогремели взрывы, очевидцы сообщают о большом столбе дыма

Во Львове и Чернигове прогремела мощная серия взрывов. Отмечается, что это произошло на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет украинский Telegram-канал «Общественное».
«Во Львове прогремела серия мощных взрывов», — отмечают авторы канала. Также сообщается не только о серии хлопков, но и о столбе темного дыма, поднимающегося над городом.
Также взрывы прогремели в Чернигове, Хмельницкой области, а также на подконтрольной Украине территории Запорожской области. Онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации сообщает о воздушной тревоге на всей территории страны.
Нужно отметить, что российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре противника. Отмечается, что ВС РФ тщательно выбирают цели и наносят только точечные удары с ювелирной точностью. А вот киевский режим целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре РФ. Напомним, в ночь на 5 октября 2025 года над территорией России было сбито 32 украинских беспилотника.