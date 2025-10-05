Нужно отметить, что российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре противника. Отмечается, что ВС РФ тщательно выбирают цели и наносят только точечные удары с ювелирной точностью. А вот киевский режим целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре РФ. Напомним, в ночь на 5 октября 2025 года над территорией России было сбито 32 украинских беспилотника.