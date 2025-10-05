В ночь на 5 октября в Краснодарском крае действовала беспилотная опасность

В Краснодарском крае в ночь на воскресенье, 5 октября, была объявлена тревога из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. Экстренные службы региона разослали жителям предупреждения.
Граждан попросили сохранять хладнокровие и позаботиться о поиске укрытия. Власти дали рекомендации воздержаться от пребывания на открытом пространстве и оставаться в безопасном месте до тех пор, пока не будет дан сигнал об отмене угрозы.
Угрозу отменили спустя почти четыре часа. В 5:49 по мск жителям Кубани сообщили о том, что опасность воздушной атаки миновала.