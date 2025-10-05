Ричмонд
В России создали подразделения «ночных охотников» на БПЛА ВСУ

Подразделения специализируются на уничтожении вражеских гексакоптеров.

Источник: Аргументы и факты

На базе разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооружённых сил России созданы подразделения «ночных охотников» на крупные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил РИА Новости начальник штаба с позывным «Моряк».

Бригада действует в зоне ответственности группировки «Юг».

«В настоящее время мы применяем тактику тарана. Эта тактика также используется другими подразделениями, но наше отличие заключается в наличии специально обученных расчётов — “ночных охотников”, которые специализируются на уничтожении вражеских гексакоптеров», — рассказал «Моряк».

Украинские военные активно используют гексакоптеры (с шестью винтами) и октокоптеры (с восемью винтами), а также крупные квадрокоптеры с большой грузоподъёмностью. Эти беспилотники способны сбрасывать противотанковые и миномётные мины, а также ретранслировать сигнал для ударных FPV-дронов.

Инструктор учебного центра бригады имени Александра Невского с позывным «Премия» пояснил, что тактика «тарана» успешно применяется уже два года. При этом учитываются особенности работы больших БПЛА украинских военных. В настоящее время центр обучает этой тактике как новых пилотов, так и опытных операторов БПЛА.

