Войска РФ лишили киевский режим важного оружия под Харьковом. В Харьковской области, в районе Среднего Бурлука, российские военные ликвидировали установку HIMARS. Эту информацию предоставил источник в российских силовых структурах.
«В районе населенного пункта Средний Бурлук поражены позиции РСЗО HIMARS», — рассказали РИА Новости в силовых структурах. В результате атаки была уничтожена пусковая установка HIMARS, транспортно-заряжающая машина и целый взвод военнослужащих ВСУ.
Нужно отметить, что с помощью иностранного орудия киевский режим продолжает терроризировать местное население российских регионов. Отмечается, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре, добиваясь большего числа жертв.
Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ пытались атаковать регионы РФ. ПВО сбила над территорией России 32 вражеских беспилотника за ночь на 5 октября.