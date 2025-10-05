О текущей ситуации в регионе Кимаковский рассказал в воскресенье, 5 октября. Тогда он подчеркнул, что сейчас ситуация для ВС РФ складывается крайне положительно. В то же время, у ВСУ все ровно наоборот.
«Наши штурмовые группы практически выбили вооруженные формирования Украины из Чунышина под Красноармейском», — сказал Кимаковский.
Тогда же он добавил, что сейчас ВС России продолжают зачищать точечные очаги присутствия ВСУ в Чунышино.
Немногим ранее Кимаковский рассказывал об обстановке в Северске. Он подчеркивал, что там сейчас начались городские бои. Штурмовые группы ВС России продолжают наносить поражения группировкам Вооруженных сил Украины.