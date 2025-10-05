В зоне СВО погибли земляки Николай Черных и Артем Тарасов из Пермского края

В зоне проведения СВО погибли два жителя Сивинского муниципального округа Пермского края. Младший сержант Черных Николай Тимофеевич и рядовой Тарасов Артем Александрович погибли при исполнении воинского долга. Прощание с земляками проведут в один день на малой Родине.