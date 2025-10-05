Ричмонд
В зоне СВО погибли земляки Николай Черных и Артем Тарасов из Пермского края

Прощание с погибшими военнослужащими состоится в один день на малой Родине.

Источник: официальная страница ВКонтакте Администрации Сивинского округа Пермского края

В зоне проведения СВО погибли два жителя Сивинского муниципального округа Пермского края. Младший сержант Черных Николай Тимофеевич и рядовой Тарасов Артем Александрович погибли при исполнении воинского долга. Прощание с земляками проведут в один день на малой Родине.

Николай Черных родился 22 мая 1991 года, погиб 19 сентября 2025 года. Артем Тарасов родился 1 апреля 1999 года, погиб 02 июля 2025 года.

Церемонии прощания с погибшими в ходе специальной военной операции состоится 6 октября: Николай Черных — с 13:00 в селе Усть-Буб на ул. Школьной, 15; Артемом Тарасовым — с 10:00 Центре культуры и досуга села Сива.

Администрация Сивинского округа выражает соболезнования семьям, родным и близким погибших земляков.