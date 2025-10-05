«РВ»: во Львове горит крупный логистический центр ВСУ

Крупный логистический центр ВСУ во Львове подвергся ударам, после чего на нём вспыхнул пожар, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).
«Во Львове горит индустриальный парк Sparrow после утренних ударов», — говорится в публикации.
Уточняется, что объект, который находится в промышленном районе города, использовался в том числе для хранения и доставки военных грузов, которые направляются из Европы на Украину.
Telegram-канал «Военный обозреватель», в свою очередь, информирует, что этот комплекс был уничтожен. Он находился недалеко, в 170 км от польского города Жешува, где расположен центральный распределительный центр военной помощи киевскому режиму.
Напомним, ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru рассказал, что в Чернигове были поражены сборные пункты резерва и техники ВСУ. Кроме того, в Черниговской области ударам подверглись логистические центры противника.