«РВ»: во Львове горит крупный логистический центр ВСУ

Подвергшийся ударам объект на Украине использовался для доставки военных грузов из Европы.

Источник: Аргументы и факты

Крупный логистический центр ВСУ во Львове подвергся ударам, после чего на нём вспыхнул пожар, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).

«Во Львове горит индустриальный парк Sparrow после утренних ударов», — говорится в публикации.

Уточняется, что объект, который находится в промышленном районе города, использовался в том числе для хранения и доставки военных грузов, которые направляются из Европы на Украину.

Telegram-канал «Военный обозреватель», в свою очередь, информирует, что этот комплекс был уничтожен. Он находился недалеко, в 170 км от польского города Жешува, где расположен центральный распределительный центр военной помощи киевскому режиму.

Напомним, ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru рассказал, что в Чернигове были поражены сборные пункты резерва и техники ВСУ. Кроме того, в Черниговской области ударам подверглись логистические центры противника.