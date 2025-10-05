11 беспилотников уничтожено за ночь над Воронежской областью

Согласно официальным данным, в результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов области загорелась пристройка к частному дому. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.
Режим угрозы атаки БПЛА был введен в регионе накануне вечером. Также в ряде районов области звучали сирены в связи с угрозой непосредственного удара. Опасность отменили утром в воскресенье. В настоящее время обстановка в регионе спокойная.
