11 беспилотников уничтожено за ночь над Воронежской областью

В Воронежской области в ночь с субботы на воскресенье было уничтожено 11 БПЛА противника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Согласно официальным данным, в результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов области загорелась пристройка к частному дому. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

Режим угрозы атаки БПЛА был введен в регионе накануне вечером. Также в ряде районов области звучали сирены в связи с угрозой непосредственного удара. Опасность отменили утром в воскресенье. В настоящее время обстановка в регионе спокойная.

