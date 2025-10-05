Ричмонд
Глеб Никитин высказался об атаке БПЛА на Нижегородскую область 5 октября

Вражеские беспилотники уничтожили на подлете к промзоне.

Источник: Живем в Нижнем

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался об атаке украинских беспилотников на регион. Ночью 5 октября над областью сбили пять вражеских БПЛА.

Беспилотники уничтожили на подлете к промышленной зоне.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают специалисты.

прокомментировал Глеб Никитин

Напомним, что ночью в нижегородском аэропорту вводили план «Ковер» — воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты. Ограничения сняли в 07:54. Один самолет, который летел в Нижний Новгород, перенаправляли на запасной аэродром.

