ВС России нанесли удар по украинским предприятиям ВПК

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами “Кинжал”, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.