Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией за сутки сбили 145 беспилотников и четыре авиабомбы

Средства ПВО за сутки уничтожили четыре авиабомбы и 145 беспилотников самолетного типа на территории России.

Источник: РБК

Белгородская область за последние сутки подверглась атаке 106 дронов, из них сбили и подавили 97, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа, о чем также сообщило Минобороны. Так, над Белгородской и Воронежской областями сбили по 11 дронов, над Нижегородской — пять. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областями, а также над Мордовией.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.