Над Россией за сутки сбили 145 беспилотников и четыре авиабомбы

За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа, о чем также сообщило Минобороны. Так, над Белгородской и Воронежской областями сбили по 11 дронов, над Нижегородской — пять. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областями, а также над Мордовией.