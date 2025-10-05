Над Крымом сбит украинский дрон

«Пятого октября с 08.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 — над территорией Белгородской области и один БПЛА сбит над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
