Памятник погибшему на СВО Герою России открыли на Кубани

Евгению Остапенко было 20 лет.

Источник: администрация Краснодарского края

В станице Брюховецкой Брюховецкого района открыли памятник жителю Краснодарского края Евгению Остапенко. Он погиб в сентябре 2024 года во время специальной военной операции в Украине. Остапенко было 20 лет. Звание Героя России ему присвоили посмертно.

Бюст Евгению Остапенко установили в центральном парке станицы Брюховецкой. Ранее такое поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В 20 лет (в июне 2024 года — прим.ред.) Евгений Остапенко добровольно пошел на специальную военную операцию. Командовал разведгруппой, в ходе боя овладел опорным пунктом противника, вынудил штурмовую группу отступить и под минометным обстрелом вывел свое подразделение в безопасную зону. При выполнении боевой задачи получил ранения, несовместимые с жизнью», — рассказал глава Кубани о подвиге Остапенко.

Ранее «Югополис» писал, что апреле 2025 года звезду Героя России вручили матери Евгения Инне Остапенко. Временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков передал родственникам медаль «Золотая Звезда».

А в мае 2025 года имя Евгения Остапенко было присвоено Тимашевскому казачьему кадетскому корпусу, который Евгений закончил в 2022 году. Там же открыли мемориальную доску в честь выпускника кадетского корпуса.

