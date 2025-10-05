Памятник погибшему на СВО Герою России открыли на Кубани

«В 20 лет (в июне 2024 года — прим.ред.) Евгений Остапенко добровольно пошел на специальную военную операцию. Командовал разведгруппой, в ходе боя овладел опорным пунктом противника, вынудил штурмовую группу отступить и под минометным обстрелом вывел свое подразделение в безопасную зону. При выполнении боевой задачи получил ранения, несовместимые с жизнью», — рассказал глава Кубани о подвиге Остапенко.