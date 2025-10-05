Бойцы РФ уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ в районе Северска

«Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы БПЛА Южной группировки войск в ходе ведения разведки обнаружили замаскированную боевую машину противника. Точным попаданием FPV-дрона ББМ MaxxPro была уничтожена», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве также рассказали об уничтожении блиндажа противника в районе села Звановка. «В ходе ведения активных наступательных действий расчеты реактивной артиллерии Южной группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры тыла ВСУ. В результате выявления разведкой целей в районе н. п. Звановка огнем артиллерии был уничтожен блиндаж с живой силой противника», — сказали там.