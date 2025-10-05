Силы ПВО за три часа уничтожили 24 беспилотника над тремя регионами России

Над Белгородской областью сбили 12 беспилотников, над Крымом — 11 БПЛА. Над Воронежской областью уничтожили один дрон.
С 15:00 до 17:00 мск силы ПВО уничтожили 31 беспилотник самолетного типа. Минобороны отчиталось, что больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 27 БПЛА. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ударов ВСУ пострадали два человека, в том числе 10-летний ребенок.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше