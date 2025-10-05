Ричмонд
Силы ПВО за три часа уничтожили 24 беспилотника над тремя регионами России

Силы ПВО сбили 24 беспилотника ВСУ самолетного типа с 17:00 до 20:00 мск. Их уничтожили над Белгородской, Воронежской областями и Крымом, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Над Белгородской областью сбили 12 беспилотников, над Крымом — 11 БПЛА. Над Воронежской областью уничтожили один дрон.

С 15:00 до 17:00 мск силы ПВО уничтожили 31 беспилотник самолетного типа. Минобороны отчиталось, что больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 27 БПЛА. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ударов ВСУ пострадали два человека, в том числе 10-летний ребенок.

