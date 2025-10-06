Ричмонд
WP отметила неспособность систем Patriot справиться с ракетами РФ над Украиной

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot американского производства не смогли эффективно перехватить российские ракеты по целям на территории Украины. Об этом 5 октября сообщает газета The Washington Post (WP).

Источник: AP 2024

«Даже эти системы не смогли предотвратить некоторые недавние удары», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что ЗРК Patriot — единственные системы, которые могут сбивать российские баллистические ракеты.

Ранее, 2 октября, газета Financial Times узнала о проблемах Patriot с перехватом российских ракет на Украине. По данным издания, которое опирается на информацию от бывших и действующих чиновников, Украина всё реже перехватывает российские ракеты. Российские боеприпасы теперь «в последние секунды» обходят американские перехватчики.

Новость дополняется