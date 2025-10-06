WP отметила неспособность систем Patriot справиться с ракетами РФ над Украиной

Ранее, 2 октября, газета Financial Times узнала о проблемах Patriot с перехватом российских ракет на Украине. По данным издания, которое опирается на информацию от бывших и действующих чиновников, Украина всё реже перехватывает российские ракеты. Российские боеприпасы теперь «в последние секунды» обходят американские перехватчики.