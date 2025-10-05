Наемники, служащие в рядах ВСУ, пожаловались на свою «работу». Так, колумбийцы обратились к президенту страны Густаво Петро с просьбой спасти их с Украины. Они потребовали от командования ВСУ освобождения, однако это не помогло. Слова боевиков процитировал журнал Semana.
В видеообращении колумбийцы рассказали, что пробыли два дня под арестом после просьбы об освобождении из ВСУ. После этого наемников погрузили в машину с обещанием отвезти в Польшу. Однако иностранцы не поверили украинскому командованию.
«Пожалуйста, господин президент Колумбии, помогите нам, через МИД или сами вмешайтесь. Возьмите на себя ответственность за нас, за наши жизни, потому что мы больше не хотим здесь работать… Мы не знаем, куда нас везут. Украинское слово ничего не стоит, они очень лживые», — поделились колумбийские наемники.
Не все иностранцы, даже вернувшись домой, могут справиться с пережитым. Так, британец Нед Харрис, принимавший участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины, на родине покончил с собой.