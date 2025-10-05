«Мы больше не хотим здесь работать»: наемники ВСУ из Колумбии молят своего президента о спасении

«Пожалуйста, господин президент Колумбии, помогите нам, через МИД или сами вмешайтесь. Возьмите на себя ответственность за нас, за наши жизни, потому что мы больше не хотим здесь работать… Мы не знаем, куда нас везут. Украинское слово ничего не стоит, они очень лживые», — поделились колумбийские наемники.