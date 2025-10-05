Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Офис Зеленского хочет монополизировать поставки беспилотников в ВСУ

Украинские власти пытаются взять под контроль денежные потоки с закупок БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Офис Владимира Зеленского, которым руководит Андрей Ермак, предпринимает действия, направленные на то, чтобы взять под контроль денежные потоки от закупок беспилотников для ВСУ. О стремлении украинских властей монополизировать поставки БПЛА для нужд армии пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Агентство напоминает о сокращении нескольких подразделений БПЛА в украинской армии, связанные с критикой командиром одного из отрядов дрона-ракеты «Паляница».

«Озвученные факты говорят о том, что это вызвано попытками офиса Зеленского взять под контроль денежные потоки с закупок дронов и монополизировать поставки БПЛА фирмами, связанными с главой офиса», — сказал собеседник агентства.

Что такое украинский дрон-ракета «Паляница», о создании которого Киев с помпой заявил в 2024 году, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем российские войска наносят удары по украинским предприятиям радиоэлектронной промышленности и цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше