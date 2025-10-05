ТАСС: Офис Зеленского хочет монополизировать поставки беспилотников в ВСУ

Офис Владимира Зеленского, которым руководит Андрей Ермак, предпринимает действия, направленные на то, чтобы взять под контроль денежные потоки от закупок беспилотников для ВСУ. О стремлении украинских властей монополизировать поставки БПЛА для нужд армии пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Агентство напоминает о сокращении нескольких подразделений БПЛА в украинской армии, связанные с критикой командиром одного из отрядов дрона-ракеты «Паляница».
«Озвученные факты говорят о том, что это вызвано попытками офиса Зеленского взять под контроль денежные потоки с закупок дронов и монополизировать поставки БПЛА фирмами, связанными с главой офиса», — сказал собеседник агентства.
Тем временем российские войска наносят удары по украинским предприятиям радиоэлектронной промышленности и цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов.