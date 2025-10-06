Украинский чиновник поссорился с семьёй односельчанина и сдал его ТЦК

Мелкий украинский чиновник отомстил односельчанам, с которыми накануне поссорился, сдав члена их семьи ТЦК (территориальный центр комплектования, украинская структура, аналогичная военкомату). Позже этот мужчина в зоне боевых действий попал в плен и рассказал историю РИА Новости.
По словам пленного Сергея Выхриста, глава села вместе с двумя сотрудниками ТЦК подъехал к нему на полицейском автомобиле и заявили, что он находится в розыске после самовольного оставления части.
«Я уверен, что это все была наводка, что меня сдал глава села, потому что там немного были конфликты. Мои родители вместе с ним были в ссоре», — рассказал Выхрист.
Ранее экс-солдат ВСУ рассказал о силовой мобилизации на Украине. По словам мужчины, его поймали на улице и «просто погрузили в машину».
Напомним, министр обороны Украины Шмыгаль раскрыл статистику насильственной мобилизации в ВСУ. Он заявил, что принудительная мобилизация в ВСУ составляет 10% случаев.
Тем временем сотрудники украинского ТЦК «мобилизовали» кота. Камера видеонаблюдения запечатлела, как они украли приглянувшееся животное и погрузили его в автомобиль.