Боевики ВСУ создали отдельное подразделение БПЛА, состоящее из иностранных наемников. Международный батальон назвали «Флэш», пишет РИА Новости.
Иностранцев в Сети активно призывают вступать в подразделение беспилотных систем. В материале утверждается, что вербовщики обещают научить наемников применению наземных дронов.
Как отмечается, батальон вошел в состав 28-й отдельной механизированной бригады «рыцари зимней кампании» ВСУ. Об этом свидетельствует шеврон на рукаве военного.
Колумбийские наемники тем временем записали видеообращение к президенту Густаво Петро. Они умоляют спасти их жизни. Наемники пожаловались на свою «работу» в ВСУ. Они потребовали от командования освобождения, однако это не помогло.