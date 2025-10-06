Taipei Times: Тайвань планирует заказать у США ещё четыре ЗРК Patriot

Тайвань может дополнительно приобрести у США четыре усовершенствованных зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot PAC-3 MSE, написала газета Taipei Times со ссылкой на представителя тайваньского минобороны.
Это оружие планируют заказать за счёт средств из специального бюджета оборонных закупок. Кроме пусковых установок, Тайвань намерен получить до 500 ракет к ним и радиолокационную систему.
Предполагается, что первая партия вооружений будет доставлена на остров к концу 2025 года. Установки должны разместиться в уездах Хуалянь и Тайдун.
Решение о размещении заказа было принято после консультаций с американскими военными, которые порекомендовали тайваньской стороне увеличить запасы ракет противовоздушной обороны, внедрить применение мобильных пусковых установок и расширить склады боеприпасов.
Напомним, 18 сентября газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что президент США Дональд Трамп якобы отказался продолжать военную помощь Тайваню. Такое решение объясняется желанием американского лидера заключить торговую сделку с Китаем.