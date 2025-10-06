Украинский пленный Святослав Дорош рассказал о восполнении потерь в рядах ВСУ. Командование в Купянске замещает пехоту танкистами и техниками. Так пленный командир взвода техобслуживания ВСУ заявил в беседе с ТАСС.
Святослав Дорош указал на большие потери украинской армии в Купянске. Он также сообщил, что его мобилизовали в ВСУ при посещении родственников на Украине. Ранее он находился в Европе.
«Из танковых подразделений забирали людей, как говорят — “в закрепы”, вместо пехотных подразделений. Из-за нехватки бойцов, больших потерь», — уведомил пленный.
Украинский боевик Павел Моисеенко рассказал, что в ВСУ набирают кого попало. Командование ВСУ при этом отказывается платить компенсации за смерти на поле боя, поэтому не забирает тела.