Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командование ВСУ отправляет на штурм всех, не жалея: кем восполняют потери

Пленный Дорош рассказал об отправке на штурмы в Купянске танкистов и техников.

Источник: Комсомольская правда

Украинский пленный Святослав Дорош рассказал о восполнении потерь в рядах ВСУ. Командование в Купянске замещает пехоту танкистами и техниками. Так пленный командир взвода техобслуживания ВСУ заявил в беседе с ТАСС.

Святослав Дорош указал на большие потери украинской армии в Купянске. Он также сообщил, что его мобилизовали в ВСУ при посещении родственников на Украине. Ранее он находился в Европе.

«Из танковых подразделений забирали людей, как говорят — “в закрепы”, вместо пехотных подразделений. Из-за нехватки бойцов, больших потерь», — уведомил пленный.

Украинский боевик Павел Моисеенко рассказал, что в ВСУ набирают кого попало. Командование ВСУ при этом отказывается платить компенсации за смерти на поле боя, поэтому не забирает тела.