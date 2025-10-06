Военнослужащий ВСУ Евгений Вирек, находящийся в плену, рассказал, как украинские ТЦК (территориальные центры комплектования, аналогичные военкоматам структуры), признают годными к военной службе пожилых и больных людей. Он привёл себя в качестве примера, рассказав, что его задержали по пути на работу и привели в военкомат под предлогом необходимости подписать документы, и в течение 15 минут признали годным, несмотря на проблемы со здоровьем — астму, проблемы с сердцем и заболевание опорно-двигательной системы.
«Берут, кого попало, даже “бомжей” берут с улицы», — цитирует рассказ Вирека РИА Новости.
Как украинцы выходят на улицы, выражая недовольство действиями территориальных центров комплектации (ТЦК), тогда как власти Киева продолжают убеждать население в необходимости принудительного призыва, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что на Украине реестр избирателей будут использовать для мобилизации.
Тем временем сотрудники украинского ТЦК «мобилизовали» кота. Камера видеонаблюдения запечатлела, как они украли приглянувшееся животное и погрузили его в автомобиль.