Армия астматиков и бомжей: пленный раскрыл правду о ВСУ

Военнослужащий ВСУ Евгений Вирек, находящийся в плену, рассказал, как украинские ТЦК (территориальные центры комплектования, аналогичные военкоматам структуры), признают годными к военной службе пожилых и больных людей. Он привёл себя в качестве примера, рассказав, что его задержали по пути на работу и привели в военкомат под предлогом необходимости подписать документы, и в течение 15 минут признали годным, несмотря на проблемы со здоровьем — астму, проблемы с сердцем и заболевание опорно-двигательной системы.