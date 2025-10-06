Ричмонд
В Волгограде восемь часов действовал режим угрозы атаки БПЛА

В ночь с 5 на 6 октября жители Волгоградской области вновь получили тревожные смс-сообщения.

В 21:30 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала рассылать волгоградцам смс-уведомления об угрозе атаки украинских БПЛА.

— Внимание! В Волгоградской области объявлена БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Телефон: 112, — говорится в предупреждении.

Примечательно, что Росавиация воздушное пространство над Волгоградом не закрывала. Ограничения вводились лишь в соседней Тамбовской и Саратовской областях в 21:07 и 22:50 соответственно.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, пролёт отдельных беспилотников фиксировался в северной части региона в Камышине, Чапурники и Серафимовиче.

Отметим, в 5:44 для Волгоградской области был объявлен отбой опасности атаки БПЛА. Режим действовал более 8 часов.

