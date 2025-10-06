Силы ПВО сбили один БПЛА на пути к Москве

В связи с риском атаки БПЛА на российские регионы, в ночь на 6 октября действуют временные ограничения на полеты в семи аэропортах — Калуги, Нижнего Новгорода, Сочи, Геленджика, Ярославля, Тамбова и Краснодара.
