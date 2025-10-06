Ричмонд
Силы ПВО сбили один БПЛА на пути к Москве

Силы ПВО сбили один БПЛА на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте.

Источник: РИА "Новости"

В связи с риском атаки БПЛА на российские регионы, в ночь на 6 октября действуют временные ограничения на полеты в семи аэропортах — Калуги, Нижнего Новгорода, Сочи, Геленджика, Ярославля, Тамбова и Краснодара.

