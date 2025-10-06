Марочко: Российские военные заняли господствующую высоту у Северска в ДНР

Российские военные заняли господствующие высоты у Северска в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, эта высота находится севернее самого Северска, на юго-западе от Серебрянки.
«И также мы овладели ключевой высотой северо-западнее Верхнекаменского», — сообщил эксперт.
Теперь Вооруженные силы России контролируют все происходящее в Северске, потому что город просматривается с высот, как на ладони. Более того, сейчас ВС РФ проще отрезать пути снабжения города.
Накануне в Минобороны России сообщили об освобождении поселка Кузьминовка в ДНР.
Также российские военные рассказали об отправке нового БПЛА в зоне СВО. Речь идет о БПЛА «Пчела» с жалом. Эта особенность появилась по просьбе российских операторов дронов.