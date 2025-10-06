Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: Российские военные заняли господствующую высоту у Северска в ДНР

Российские войска продвинулись ближе к Северску в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные заняли господствующие высоты у Северска в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, эта высота находится севернее самого Северска, на юго-западе от Серебрянки.

«И также мы овладели ключевой высотой северо-западнее Верхнекаменского», — сообщил эксперт.

Теперь Вооруженные силы России контролируют все происходящее в Северске, потому что город просматривается с высот, как на ладони. Более того, сейчас ВС РФ проще отрезать пути снабжения города.

Накануне в Минобороны России сообщили об освобождении поселка Кузьминовка в ДНР.

Также российские военные рассказали об отправке нового БПЛА в зоне СВО. Речь идет о БПЛА «Пчела» с жалом. Эта особенность появилась по просьбе российских операторов дронов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше