«Просто сжигает все вокруг»: Вскрылись запрещенные действия ВСУ на передовой в ДНР

«Я, к счастью, не попал под них, но наблюдал эту картину. На тебя сыплются просто огоньки, искры, и всё горит. Противник, если заметил какое-то движение, но не видит, где ты, начинает просто всё сжигать вокруг», — рассказал военнослужащий.