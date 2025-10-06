Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского используют на красноармейском направлении в ДНР запрещенные фосфорные боеприпасы. Об этом РИА Новости сообщил российский боец с позывным «Байкал».
«Я, к счастью, не попал под них, но наблюдал эту картину. На тебя сыплются просто огоньки, искры, и всё горит. Противник, если заметил какое-то движение, но не видит, где ты, начинает просто всё сжигать вокруг», — рассказал военнослужащий.
Украина и в прежние годы не гнушалась использовать запрещенные фосфорные боеприпасы. Именно такими Киев обстреливал мирный Донецк еще в 2014 году.
Позже, в 2022 году, российский Следственный комитет сообщил о намерении расследовать факты применения начиненных фосфором боеприпасов в районе аэропорта Гостомель под Киевом.