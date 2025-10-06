Украинцы могут купить бронь от мобилизации в армию за 10−15 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего Михаила Челенко, находящегося в плену. Пленный добавил, что в ВСУ также практикуются поборы с солдат, не желающих попасть на передний край и иные проявления коррупции.
«Откосить от армии — от 10 тысяч долларов до 15. Ты не хочешь на передний край идти, то командиру ты платишь, ну, из своего кармана платишь командиру, и он тебя не посылает на передний край», — сказал Челенко.
Он рассказал также, что добровольно сдался в плен российским военным из-за «ужасных» потерь в рядах ВСУ и отсутствия помощи со стороны командования.
Тем временем военнослужащий ВСУ Евгений Вирек, находящийся в плену, рассказал, как украинские ТЦК (территориальные центры комплектования, аналогичные военкоматам структуры), признают годными к военной службе пожилых и больных людей, а также мобилизуют бездомных.
Ранее сообщалось, что на Украине реестр избирателей будут использовать для мобилизации.