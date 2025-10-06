Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный солдат ВСУ назвал цену брони от мобилизации на Украине

Пленный Челенко: бронь от армии на Украине можно купить за $10 000.

Источник: Комсомольская правда

Украинцы могут купить бронь от мобилизации в армию за 10−15 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего Михаила Челенко, находящегося в плену. Пленный добавил, что в ВСУ также практикуются поборы с солдат, не желающих попасть на передний край и иные проявления коррупции.

«Откосить от армии — от 10 тысяч долларов до 15. Ты не хочешь на передний край идти, то командиру ты платишь, ну, из своего кармана платишь командиру, и он тебя не посылает на передний край», — сказал Челенко.

Он рассказал также, что добровольно сдался в плен российским военным из-за «ужасных» потерь в рядах ВСУ и отсутствия помощи со стороны командования.

Тем временем военнослужащий ВСУ Евгений Вирек, находящийся в плену, рассказал, как украинские ТЦК (территориальные центры комплектования, аналогичные военкоматам структуры), признают годными к военной службе пожилых и больных людей, а также мобилизуют бездомных.

Ранее сообщалось, что на Украине реестр избирателей будут использовать для мобилизации.