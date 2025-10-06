Бойцы 88-й бригады ВС России рассказали, как освободили Кузьминовку в ДНР

Минобороны РФ обнародовало информацию, представленную российскими бойцами из 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии, которые участвовали в освобождении населённого пункта Кузьминовка в ДНР.
Это подразделение входит в группировку войск ВС РФ «Юг». Продвижение к Кузьминовке осуществилось после операции в посёлке Переездное, из которого российские силы выбили ВСУ. Штурмовик Вооружённых сил России Стриж отметил, что перед заходом в село артиллерия ВС РФ нанесла удары по позициям противника.
«Контролировалось всё с воздуха, чтобы противник не высовывался. Наши эффективно работали сначала с расчетами артиллерии, то есть выявлялись огневые точки противника и подавлялись. После чего мы успешно заходили в этот населённый пункт», — сказал он.
Боец уточнил, что во время продвижения российских военных расчёты дронов обнаруживали камеры ВСУ, которые после уничтожались. Командир взвода с позывным Гермес, в свою очередь, сообщил, что Вооружённые силы России наступали в сторону Кузьминовки в ночное время.
«На промежуточной точке наших бойцов двойками-тройками заводили ночью под пончо, чтобы противник не увидел наших бойцов. После того как мы закрепились на промежуточных точках, по населенному пункту была работа FPV-дронами», — заявил военнослужащий.
Он добавил, что после осуществлялась зачистка села и из укрепрайонов были выбиты ВСУ. В Минобороны РФ подчеркнули, что освобождение Кузьминовки позволило усилить поддержку подразделений, продвигающихся к селу Звановка.
Напомним, об освобождении Кузьминовки стало известно 5 октября. До этого появилась информация, что под контроль российских войск перешло село Федоровка, расположенное неподалеку от города Северска в ДНР.